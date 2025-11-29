SALON DU LIVRE ET DU VIN DE PAGES EN CÉPAGES Salle des Fêtes Torreilles

SALON DU LIVRE ET DU VIN DE PAGES EN CÉPAGES

Salle des Fêtes Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

De pages en cépages est la rencontre magique entre la littérature et la viticulture.

Un week-end pour célébrer les mots et les saveurs, où les auteurs catalans, regroupés sous la bannière du Cercle des auteurs catalans, partagent la scène avec les créations de vignerons sélectionnés pour l’occasion par la cave Gustumo.

Salle des Fêtes Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

De pages en cépages is a magical encounter between literature and viticulture.

A weekend to celebrate words and flavors, where Catalan authors, grouped under the banner of the Cercle des auteurs catalans, share the stage with the creations of winegrowers selected for the occasion by the Gustumo winery.

German :

De pages en cépages ist die magische Begegnung zwischen Literatur und Weinbau.

Ein Wochenende, um Worte und Geschmäcker zu feiern, an dem katalanische Autoren, die unter dem Banner des Cercle des auteurs catalans zusammengefasst sind, die Bühne mit den Kreationen von Winzern teilen, die von der Bodega Gustumo für diesen Anlass ausgewählt wurden.

Italiano :

De pages en cépages è un magico incontro tra letteratura e viticoltura.

Un fine settimana per celebrare parole e sapori, in cui gli autori catalani, riuniti sotto la bandiera del Cercle des auteurs catalans, condividono il palcoscenico con le creazioni dei viticoltori selezionati per l’occasione dalla cantina Gustumo.

Espanol :

De pages en cépages es un encuentro mágico entre literatura y viticultura.

Un fin de semana para celebrar las palabras y los sabores, donde los autores catalanes, agrupados bajo el estandarte del Cercle des auteurs catalans, comparten escenario con las creaciones de los viticultores seleccionados para la ocasión por la bodega Gustumo.

