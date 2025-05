Salon du livre et du vin « Entre Lignes et Vignes » – Warnécourt, 22 juin 2025 07:00, Warnécourt.

Ardennes

Salon du livre et du vin « Entre Lignes et Vignes » Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Le Salon du livre et du vin, « Entre Lignes et Vignes », rassemble des auteurs ardennais qui dédicaceront leurs ouvrages, ainsi qu’un caviste proposant des dégustations de vin. Profitez d’une buvette et d’une petite restauration sur place. Une visite guidée du village est prévue à 14h30.

.

Halle Simone Leroy

Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr

English :

The « Entre Lignes et Vignes » book and wine fair features Ardennes authors signing their works, and a wine merchant offering wine tastings. Refreshments and snacks will be available on site. A guided tour of the village is scheduled for 2.30pm.

German :

Die Buch- und Weinmesse « Entre Lignes et Vignes » versammelt Autoren aus den Ardennen, die ihre Werke signieren, sowie einen Weinhändler, der Weinproben anbietet. Profitieren Sie von einem Getränkestand und einem kleinen Imbiss vor Ort. Eine geführte Tour durch das Dorf ist für 14:30 Uhr vorgesehen.

Italiano :

La fiera del libro e del vino « Entre Lignes et Vignes » riunisce autori delle Ardenne che firmeranno le loro opere e un commerciante di vini che offrirà degustazioni. Ci sarà anche un punto di ristoro e spuntini sul posto. Alle 14.30 è prevista una visita guidata del villaggio.

Espanol :

La feria del libro y el vino « Entre Lignes et Vignes » reúne a autores de las Ardenas que firmarán sus obras, así como a un comerciante de vinos que ofrecerá degustaciones. También habrá un puesto de refrescos y tentempiés in situ. A las 14.30 h está prevista una visita guiada por el pueblo.

L’événement Salon du livre et du vin « Entre Lignes et Vignes » Warnécourt a été mis à jour le 2025-05-21 par Ardennes Tourisme