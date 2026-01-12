Salon du livre et Foire agricole

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Venez nous retrouver auprès des exposants de matériel agricole avec des animations tout au long du Week -end. Des concessionnaires agricoles et automobiles du territoire exposent des voitures, tracteurs et vieux moteurs de collection .

Un salon du livre sur le thème de la nature à nos portes , un vide-grenier et une brocante complètent le programme de cette manifestation sur les deux jours. De nombreux stands de producteurs fermiers et de camelots occupent le reste de l’espace public.

Tout cela avec une ambiance incomparable et l’accueil d’ANIM’AGRI , l’association organisatrice.

Venez passer une excellente journée, plus de deux cents exposants vous attendent ! .

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 67 67 77

