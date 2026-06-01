Salon du Livre & exposition Saint-Aignan-le-Jaillard
Salon du Livre & exposition Saint-Aignan-le-Jaillard dimanche 28 juin 2026.
Saint-Aignan-le-Jaillard
Salon du Livre & exposition
24 Rue nationale Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La salle polyvalente de Saint Aignan le Jaillard accueille le Salon du Livre de Vitalité Rurale avec des expositions de peintures et de photographies, des dédicaces et des animations.
Cette manifestation gratuite est ouverte au public de 10h à 18h.
Lors de ce rendez-vous culturel, vous pourrez échanger avec des auteurs et artistes de la région. .
24 Rue nationale Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire vitaliterurale@gmail.com
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English :
L’événement Salon du Livre & exposition Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2026-06-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE