Saint-Aignan-le-Jaillard

Salon du Livre & exposition

24 Rue nationale Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La salle polyvalente de Saint Aignan le Jaillard accueille le Salon du Livre de Vitalité Rurale avec des expositions de peintures et de photographies, des dédicaces et des animations.

Cette manifestation gratuite est ouverte au public de 10h à 18h.

Lors de ce rendez-vous culturel, vous pourrez échanger avec des auteurs et artistes de la région. .

24 Rue nationale Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire vitaliterurale@gmail.com

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English :

L’événement Salon du Livre & exposition Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2026-06-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE