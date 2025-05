Salon du livre « Fantastique, Fantasy et Science-fiction » – Salle des Fêtes Camboulit, 8 juin 2025, Camboulit.

Salon du livre « Fantastique, Fantasy et Science-fiction » Salle des Fêtes Camboulit Dimanche 8 juin, 10h00 Entrée libre et gratuite

Un voyage littéraire envoûtant … Plongez dans la magie et l’imaginaire … Une vingtaine d’auteurs talentueux va présenter et dédicacer ses ouvrages rien que pour vous. Venez découvrir les littératures de l’imaginaire au travers de ceux qui les écrivent. Jeunesse et adulte, lumineux et sombre, Fantasy, Science-fiction, Fantastique et horreur, il y en aura pour tous les goûts !!! Des mondes extraordinaires, peuplés de créatures fantastiques, d’intrigues envoûtantes et de héros inoubliables, seront à l’honneur.

Une tombola va permettre à 3 visiteurs de gagner un ouvrage d’un des auteurs présents.

Pour le confort des visiteurs, il y aura un salon de lecture et une buvette sur site …

La liste des auteur·es est disponible sur : [https://www.les-sources.eu/202506_salon-du-livre/](https://www.les-sources.eu/202506_salon-du-livre/)

Pour toute information, merci de nous contacter par e-mail [salondulivre@les-sources.eu](mailto:salondulivre@les-sources.eu) ou contacter Daniel au +33 6 73 44 34 26.

06 73 44 34 26 salondulivre@les-sources.eu

Salle des Fêtes Camboulit Camboulit 46100 Lot