SALON DU LIVRE FEUILLES D’AUTOMNE Marvejols dimanche 23 novembre 2025.

salle polyvalente Marvejols Lozère

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Dans le cadre de la Semaine Littéraire, le Salon du livre Feuilles d’automne ouvre ses portes, avec la participation des librairies Papyrus, la Vice-Conteuse et le Rouge et le Noir.

Nous aurons l’honneur d’accueillir les auteurs, Jo Witek et Romain Lubière

Atelier jeux

Stand des librairies

Dédicaces d’auteurs

salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr

English :

As part of Literary Week, the Feuilles d’automne book fair opens its doors, with the participation of Papyrus, la Vice-Conteuse and le Rouge et le Noir bookshops.

We will be honored to welcome authors Jo Witek and Romain Lubière

Games workshop

Bookshop stand

Authors’ signing sessions

German :

Im Rahmen der Semaine Littéraire öffnet die Buchmesse Feuilles d’automne ihre Pforten, an der die Buchhandlungen Papyrus, la Vice-Conteuse und le Rouge et le Noir teilnehmen.

Wir haben die Ehre, die Autoren Jo Witek und Romain Lubière zu begrüßen

Werkstatt für Spiele

Stand der Buchhandlungen

Autoren signieren

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Littéraire, apre i battenti la fiera del libro Feuilles d’automne, con la partecipazione delle librerie Papyrus, la Vice-Conteuse e le Rouge et le Noir.

Avremo l’onore di accogliere gli autori Jo Witek e Romain Lubière

Laboratorio di giochi

Stand della libreria

Sessioni di firme con gli autori

Espanol :

En el marco de la Semaine Littéraire, abre sus puertas el salón del libro Feuilles d’automne, con la participación de las librerías Papyrus, la Vice-Conteuse y le Rouge et le Noir.

Tendremos el honor de recibir a los autores Jo Witek y Romain Lubière

Taller de juegos

Stand de la librería

Sesiones de firmas con los autores

