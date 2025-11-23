SALON DU LIVRE FEUILLES D’AUTOMNE Marvejols
SALON DU LIVRE FEUILLES D’AUTOMNE Marvejols dimanche 23 novembre 2025.
SALON DU LIVRE FEUILLES D’AUTOMNE
salle polyvalente Marvejols Lozère
Gratuit
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Dans le cadre de la Semaine Littéraire, le Salon du livre Feuilles d’automne ouvre ses portes, avec la participation des librairies Papyrus, la Vice-Conteuse et le Rouge et le Noir.
Nous aurons l’honneur d’accueillir les auteurs, Jo Witek et Romain Lubière
Atelier jeux
Stand des librairies
Dédicaces d’auteurs
salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr
English :
As part of Literary Week, the Feuilles d’automne book fair opens its doors, with the participation of Papyrus, la Vice-Conteuse and le Rouge et le Noir bookshops.
We will be honored to welcome authors Jo Witek and Romain Lubière
Games workshop
Bookshop stand
Authors’ signing sessions
German :
Im Rahmen der Semaine Littéraire öffnet die Buchmesse Feuilles d’automne ihre Pforten, an der die Buchhandlungen Papyrus, la Vice-Conteuse und le Rouge et le Noir teilnehmen.
Wir haben die Ehre, die Autoren Jo Witek und Romain Lubière zu begrüßen
Werkstatt für Spiele
Stand der Buchhandlungen
Autoren signieren
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Littéraire, apre i battenti la fiera del libro Feuilles d’automne, con la partecipazione delle librerie Papyrus, la Vice-Conteuse e le Rouge et le Noir.
Avremo l’onore di accogliere gli autori Jo Witek e Romain Lubière
Laboratorio di giochi
Stand della libreria
Sessioni di firme con gli autori
Espanol :
En el marco de la Semaine Littéraire, abre sus puertas el salón del libro Feuilles d’automne, con la participación de las librerías Papyrus, la Vice-Conteuse y le Rouge et le Noir.
Tendremos el honor de recibir a los autores Jo Witek y Romain Lubière
Taller de juegos
Stand de la librería
Sesiones de firmas con los autores
L’événement SALON DU LIVRE FEUILLES D’AUTOMNE Marvejols a été mis à jour le 2025-10-10 par 48-OT Gévaudan Destination