Salon du livre Salle de Hérel Granville

Salon du livre Salle de Hérel Granville samedi 12 juillet 2025.

Salon du livre

Salle de Hérel Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-13 13:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Granville se Livre / salon du livre embarque les 12 &13 juillet prochains !

80 auteurs en dédicace, des lectures sur les bancs de Granville avec Marion Desjardins, et à La Rafale des lectures à voix haute ; des visites privées au Musée d’art moderne Richard Anacreon, avec Marin Postel et Jean-Loup Eve, des siestes littéraires, des tables rondes et conférences ; la lecture, les écrivains, à l’honneur, mais aussi les peintres, les brodeuses, les dessinatrices et les graphistes ; le livre comme on aime le dévorer !

Salle de Hérel Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 08 67 17 09 isaartur@gmail.com

English : Salon du livre

Granville se Livre / book fair on board July 12 & 13!

80 authors signing books, readings on Granville?s benches with Marion Desjardins, and readings aloud at La Rafale; private visits to the Richard Anacreon Museum of Modern Art, with Marin Postel and Jean-Loup Eve, literary siestas, round tables and conferences; reading and writers in the spotlight, but also painters, embroiderers, designers and graphic artists; books as we like to devour them!

German :

Granville se Livre / Buchmesse geht am 12. und 13. Juli an Bord!

80 Autoren signieren, Lesungen auf den Bänken von Granville mit Marion Desjardins und Vorlesungen in La Rafale, private Führungen im Museum für moderne Kunst Richard Anacreon mit Marin Postel und Jean-Loup Eve, literarische Schläfchen, Diskussionsrunden und Konferenzen, Lesen, Schriftsteller, aber auch Maler, Stickerinnen, Zeichnerinnen und Grafiker, das Buch, wie man es gerne verschlingt!

Italiano :

Granville se Livre / fiera del libro a bordo 12 e 13 luglio!

80 autori che firmano i loro libri, letture sulle rive di Granville con Marion Desjardins e letture ad alta voce a La Rafale; visite private al Museo d’Arte Moderna Richard Anacreon, con Marin Postel e Jean-Loup Eve, sieste letterarie, tavole rotonde e conferenze; lettura e scrittori alla ribalta, ma anche pittori, ricamatori, designer e grafici; i libri come ci piace divorarli!

Espanol :

Granville se Livre / ¡feria del libro a bordo los días 12 y 13 de julio!

80 autores firmando libros, lecturas a orillas de Granville con Marion Desjardins, y lecturas en voz alta en La Rafale; visitas privadas al Museo de Arte Moderno Richard Anacreon, con Marin Postel y Jean-Loup Eve, siestas literarias, mesas redondas y conferencias; lectura, escritores, en el punto de mira, pero también pintores, bordadores, diseñadores y artistas gráficos; ¡libros como nos gusta devorarlos!

