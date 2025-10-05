Salon du Livre Hermes
Salon du Livre Hermes dimanche 5 octobre 2025.
Salon du Livre
25 Rue du 11 Novembre Hermes Oise
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Le traditionnel Salon du Livre se tiendra le dimanche 5 octobre de 10h00 à 18h00 dans l’Eglise Saint-Vincent de Hermes. 0 .
25 Rue du 11 Novembre Hermes 60370 Oise Hauts-de-France +33 3 44 12 17 52
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du Livre Hermes a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis