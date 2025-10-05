Salon du Livre Hermes

Salon du Livre

Gratuit

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Le traditionnel Salon du Livre se tiendra le dimanche 5 octobre de 10h00 à 18h00 dans l’Eglise Saint-Vincent de Hermes. 0 .

25 Rue du 11 Novembre Hermes 60370 Oise Hauts-de-France +33 3 44 12 17 52

