Maintenon

Salon du livre histoire et patrimoine local

Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Passionnés d’histoire, curieux de patrimoine ou amoureux des livres, partez à la rencontre de celles et ceux qui racontent l’âme de nos territoires. Auteurs, historiens et chercheurs vous invitent à explorer les richesses du passé et les trésors de la mémoire locale.Familles

Le patrimoine se découvre aussi à travers les pages d’un livre. Ce salon consacré à l’histoire et au patrimoine local réunit auteurs, historiens, associations et passionnés venus partager leurs connaissances et leurs regards sur le territoire. Au fil des rencontres et des échanges, les visiteurs sont invités à voyager à travers les siècles, à redécouvrir les grandes figures locales, les monuments emblématiques et les récits qui ont façonné l’identité de la région. Bien plus qu’une simple manifestation littéraire, cet événement est un véritable lieu de transmission où la mémoire collective prend vie grâce aux témoignages, aux recherches et aux ouvrages présentés. Chaque stand devient une porte ouverte sur une époque, une anecdote ou un patrimoine méconnu. 0 .

Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 centreculturel@maintenon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a history buff, a heritage enthusiast or a book lover, come and meet the people who tell the story of the soul of our region. Authors, historians and researchers invite you to explore the riches of the past and the treasures of local memory.

L’événement Salon du livre histoire et patrimoine local Maintenon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CHARTRES