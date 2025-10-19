Salon du livre illustré Château Haltya Ustaritz

dimanche 19 octobre 2025.

Salon du livre illustré

Château Haltya 1 impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Dédicaces d’auteurs: Bénédicte Démaret, Christine Etchevers, Cécile A. Holdban, Caroline Iturri, Valérie Lepez Baranger, Patrice Lesparre, Olivier Mariotti, Yves Poignavent, Florence So, Marion Vandenbroucke et Cécile Van Espen.

Exposition d’illustrations avec la librairie Chez Margot de Cambo-les-Bains.

Ateliers: 11h dessin, bases et 15h dessin d’animaux. .

Château Haltya 1 impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 93 24 32 chateau-haltya@orange.fr

