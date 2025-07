Salon du livre illustré Château Haltya Ustaritz

Salon du livre illustré Château Haltya Ustaritz dimanche 19 octobre 2025.

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-19

Dédicaces et expositions d’illustrations en présence des dessinateurs et scénaristes. Ateliers conte et dessin. .

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 93 24 32 chateau-haltya@orange.fr

