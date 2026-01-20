Salon du livre jeunesse Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens

Salon du livre jeunesse

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du champ de foire Confolens Charente

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Pour cette 6ᵉ édition, la Municipalité a fait le choix de mettre à l’honneur les auteurs jeunesse

English :

For this 6th edition, the Municipality has chosen to give pride of place to children?s authors

