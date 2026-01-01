Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan Tronjoly Gourin
Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan Tronjoly Gourin jeudi 15 janvier 2026.
Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan
Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-25
2026-01-15
Rencontres avec des auteurs, dédicaces, échanges…Le salon est ouvert la semaine aux scolaires et les mercredis, vendredis soirs, et week-end au public. Des spectacles sont également proposés les samedis et dimanches. .
Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne
