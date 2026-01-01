Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan Salle des fêtes Guémené-sur-Scorff

Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan

Salle des fêtes Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff Morbihan

Début : 2026-01-27

fin : 2026-02-04

2026-01-27

Rencontres avec des auteurs, dédicaces, échanges…Le salon est ouvert la semaine aux scolaires et les mercredis, vendredis soirs, et week-end au public. Des spectacles sont également proposés les samedis et dimanches. .

