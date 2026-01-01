Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan Salle des fêtes Guémené-sur-Scorff
Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan Salle des fêtes Guémené-sur-Scorff mardi 27 janvier 2026.
Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan
Salle des fêtes Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-01-27
Rencontres avec des auteurs, dédicaces, échanges…Le salon est ouvert la semaine aux scolaires et les mercredis, vendredis soirs, et week-end au public. Des spectacles sont également proposés les samedis et dimanches. .
Salle des fêtes Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon du livre jeunesse du Pays du Roi Morvan Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan