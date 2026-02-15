Salon du livre jeunesse Espace Bayles Isle

Salon du livre jeunesse

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-27

Au programme, des rencontres avec vos auteurs et illustrateurs préférés. Spectacle, exposition ou encore des jeux gratuits !

Auteurs et illustrateurs présents en dédicace

Les samedi et dimanche Jolan C. BERTRAND, Delhpine RENON, Stéphanie LEON, Anne KALICKY, Bernard VILLIOT, Anne-Fleur MARCHAT, Pierre-Jean BARANGER (les après-midi uniquement)

Le Salon du Livre jeunesse d’Isle est la vitrine des actions réalisées tout au long de l’année, ateliers artistiques en milieu scolaire (ateliers d’écriture, d’illustration…).

Plus de détail et renseignements sur le site, ou par téléphone (en lien). .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre jeunesse

L’événement Salon du livre jeunesse Isle a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Limoges Métropole