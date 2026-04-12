Salon du livre jeunesse Maison de la Conversation Paris

Venez participer à la 17ème édition du Salon du livre jeunesse solidaire, un rendez-vous incontournable pour toute la famille !

Retrouvez-nous à la Maison de la Conversation le dimanche 12 avril de 13h à 19h pour célébrer la littérature jeunesse, les auteurs et l’illustration. Cette édition 2026 met à l’honneur le plurilinguisme, la pluriculturalité et la diversité. Au programme : des ateliers, des rencontres et des spectacles gratuits pour petits et grands, portés par un collectif d’associations du 18e, les éditions Lire C’est Partir et la Mairie du 18e.

Le programme de votre après-midi :

Sur la place d’Orléac : De 15h30 à 17h, scène ouverte et déclamations avec Charles Piquion.

De 15h30 à 17h, scène ouverte et déclamations avec Charles Piquion. Café de la Conversation : Accueil café/thé tout au long de l’événement.

Accueil café/thé tout au long de l’événement. Grande Salle : Spectacle Racine Barbare à 14h30 et spectacle de clôture à 17h45.

Spectacle Racine Barbare à 14h30 et spectacle de clôture à 17h45. Salle de jeu : Atelier de création de court-métrage.

Atelier de création de court-métrage. Salle d’immersion : Spectacle continu 1 thé 1 histoire par la compagnie Résonance.

Date

Dimanche 12 avril 2026

Horaires

13h à 19h

Tarif

Gratuit (Accès libre)

Animation / Organisation

Collectif d’associations du 18e & Éditions Lire C’est Partir

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Le Salon du livre jeunesse solidaire 2026 arrive ! Ateliers et spectacles gratuits pour toute la famille sur le thème de la diversité.

Le dimanche 12 avril 2026

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T13:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/salon-du-livre-jeunesse-tickets-1985800622117?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

