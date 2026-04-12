Salon du livre jeunesse Maison de la Conversation Paris
Salon du livre jeunesse Maison de la Conversation Paris dimanche 12 avril 2026.
Venez participer à la 17ème édition du Salon du livre jeunesse solidaire, un rendez-vous incontournable pour toute la famille !
Retrouvez-nous à la Maison de la Conversation le dimanche 12 avril de 13h à 19h pour célébrer la littérature jeunesse, les auteurs et l’illustration. Cette édition 2026 met à l’honneur le plurilinguisme, la pluriculturalité et la diversité. Au programme : des ateliers, des rencontres et des spectacles gratuits pour petits et grands, portés par un collectif d’associations du 18e, les éditions Lire C’est Partir et la Mairie du 18e.
Le programme de votre après-midi :
- Sur la place d’Orléac : De 15h30 à 17h, scène ouverte et déclamations avec Charles Piquion.
- Café de la Conversation : Accueil café/thé tout au long de l’événement.
- Grande Salle : Spectacle Racine Barbare à 14h30 et spectacle de clôture à 17h45.
- Salle de jeu : Atelier de création de court-métrage.
- Salle d’immersion : Spectacle continu 1 thé 1 histoire par la compagnie Résonance.
Date
Dimanche 12 avril 2026
Horaires
13h à 19h
Tarif
Gratuit (Accès libre)
Animation / Organisation
Collectif d’associations du 18e & Éditions Lire C’est Partir
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Le Salon du livre jeunesse solidaire 2026 arrive ! Ateliers et spectacles gratuits pour toute la famille sur le thème de la diversité.
Le dimanche 12 avril 2026
de 13h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T13:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/salon-du-livre-jeunesse-tickets-1985800622117?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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