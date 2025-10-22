Salon du livre jeunesse Munster

Salon du livre jeunesse

12 rue Saint Grégoire Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Que vous soyez jeune lecteur, parent, enseignant ou passionné de littérature jeunesse, le Salon du Livre Jeunesse de Munster est LE rendez-vous incontournable pour plonger dans l’univers magique des histoires !

Au programme

– Rencontres avec des auteurs et illustrateurs Venez échanger avec ceux qui donnent vie aux livres qui font rêver petits et grands.

– Ateliers créatifs Dessin, écriture, fabrication de marque-pages… Laissez libre cours à votre imagination !

– Lectures animées et contes Des moments enchantés pour les enfants, bercés par la voix des conteurs.

– Concours de couverture de livre.

Des surprises vous attendent tout au long de la journée !

Espace ludique et coin lecture Un endroit cosy pour feuilleter des livres et partager un moment de détente en famille.

Pourquoi venir ?

Une journée conviviale et immersive autour de la littérature jeunesse.

Une occasion unique de rencontrer vos auteurs préférés.

De belles découvertes pour éveiller la curiosité et l’amour de la lecture chez les enfants. .

12 rue Saint Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 61 82 61

English :

Whether you’re a young reader, a parent, a teacher or a lover of children’s literature, the Munster Children’s Book Fair is THE place to be if you want to plunge into the magical world of stories!

German :

Ob junge Leser, Eltern, Lehrer oder Liebhaber der Kinder- und Jugendliteratur, die Jugendbuchmesse in Munster ist DER unumgängliche Termin, um in die magische Welt der Geschichten einzutauchen!

Italiano :

Che siate giovani lettori, genitori, insegnanti o amanti della letteratura per l’infanzia, la Fiera del Libro per Ragazzi di Munster è il posto giusto per immergersi nel magico mondo delle storie!

Espanol :

Ya sea usted un joven lector, un padre, un profesor o un amante de la literatura infantil, la Feria del Libro Infantil de Munster es EL lugar ideal para sumergirse en el mágico mundo de los cuentos

