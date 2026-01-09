Salon du livre jeunesse

Place Aristide Briand Noyon Oise

Gratuit

Début : 2026-02-13 17:00:00

2026-02-13 2026-02-14

Dans le cadre du festival des Culottes courtes, la Médiathèque du Chevalet vous convie à son Salon du livre qui sera cette année Grandeur Nature. Nous vous donnons rendez-vous dans la salle de réception du Chevalet, vendredi 13 février de 17h à 20h et samedi 14 février de 10h à 17h, en présence des librairies Dallongeville de Noyon, Pages d’Encre d’Amiens et Christel de l’Ecole des Loisirs.

Au programme :

– Rencontres et dédicaces des auteurs-illustrateurs invités

– Ateliers avec les auteurs-illustrateurs invités

– Exposition des réalisations des écoles de Noyon

Les auteurs invités

– Delphine ROUX

– Pauline KALIOUJNY

– Laure Van Der Haeghen

– Thomas SCOTTO

Entrée libre et gratuite Tout public

Renseignements 03 44 93 28 21 accueil-media@noyon.fr

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 21 accueil-media@noyon.fr

English :

As part of the Culottes courtes festival, the Médiathèque du Chevalet invites you to its book fair, which this year will be Grandeur Nature. We look forward to seeing you in the reception room at Le Chevalet, on Friday February 13 from 5pm to 8pm, and on Saturday February 14 from 10am to 5pm, in the presence of bookshops Dallongeville from Noyon, Pages d?Encre from Amiens and Christel from l?Ecole des Loisirs.

On the program:

– Meetings and book signings with guest authors and illustrators

– Workshops with guest author-illustrators

– Exhibition of works by Noyon schools

Guest authors

– Delphine ROUX

– Pauline KALIOUJNY

– Laure Van Der Haeghen

– Thomas SCOTTO

Free admission ? Open to all

Information ? 03 44 93 28 21 accueil-media@noyon.fr

L’événement Salon du livre jeunesse Noyon a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais