Salon du livre jeunesse Rue Kergillouard Ploumagoar

Salon du livre jeunesse

Ploumagoar Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

2026-03-14

Pour la 3ème année, le salon du livre jeunesse revient à Ploumagoar ! Auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices vous donne rendez-vous pour une journée de lecture, de rencontres, d’ateliers autour de l’amour des livres. A consommer sans modération ! .

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d'Armor Bretagne

