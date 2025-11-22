Salon du livre jeunesse Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Salon du livre jeunesse

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Dimanche 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Week-end autour de la littérature jeunesse ainsi que des rencontres avec une dizaine d’auteurs et d’autrices, mais également des animations ludiques et créatives pour les petits comme pour les plus grands!

De nombreuses animations vous seront proposées telles que la mash up table afin d’expérimenter le montage vidéo avec cet outil collaboratif et ludique, accessible à tous (de 14h à 16h). La boite à Balbu-ciné afin de tester 10 inventions et dispositifs du début du cinéma (de 14h à 16h).

Un atelier reliure est également proposé sur réservation, ainsi qu’un atelier de calligraphie avec Jeanine Sold pour adultes et adolescents à partir de 12 ans. Enfin, le réseau des Médiathèques du bassin de PAM proposera différentes animations dont la présentation d’ouvrages et la réalisation de cartes animées avec le FABLAB.Tout public

+33 3 83 81 10 32

English :

A weekend of children’s literature and meetings with a dozen authors, as well as fun and creative activities for young and old alike!

A host of activities will be on offer, including the mash-up table, where you can experiment with video editing using this fun, collaborative tool, accessible to all (2pm to 4pm). La boite à Balbu-ciné to test 10 inventions and devices from the early days of cinema (2pm to 4pm).

A bookbinding workshop is also available on reservation, as is a calligraphy workshop with Jeanine Sold for adults and teenagers aged 12 and over. Finally, the Médiathèques du bassin de PAM network will be offering a range of activities, including book presentations and the creation of animated cards with the FABLAB.

German :

Ein Wochenende rund um die Kinder- und Jugendliteratur sowie Treffen mit einem Dutzend Autoren und Autorinnen, aber auch spielerische und kreative Animationen für Kinder und Erwachsene!

Es werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten, wie z. B. der Mash Up Table, an dem Sie mit diesem kollaborativen und spielerischen Werkzeug, das für alle zugänglich ist, die Videobearbeitung ausprobieren können (von 14:00 bis 16:00 Uhr). Die Balbu-ciné-Box, in der Sie 10 Erfindungen und Geräte aus der Anfangszeit des Kinos ausprobieren können (von 14:00 bis 16:00 Uhr).

Auf Voranmeldung wird auch ein Buchbinderei-Workshop angeboten sowie ein Kalligraphie-Workshop mit Jeanine Sold für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Schließlich bietet das Netzwerk der Mediatheken des PAM-Beckens verschiedene Animationen an, darunter die Präsentation von Büchern und die Herstellung von animierten Karten mit dem FABLAB.

Italiano :

Un fine settimana dedicato alla letteratura per ragazzi, con incontri con una decina di autori e attività ludiche e creative per grandi e piccini!

Tante le attività proposte, tra cui il tavolo del mash-up, dove ci si potrà cimentare nel montaggio video con questo strumento divertente, collaborativo e accessibile a tutti (dalle 14.00 alle 16.00). La scatola Balbu-ciné, dove si potranno provare 10 invenzioni e dispositivi degli albori del cinema (dalle 14.00 alle 16.00).

Sono inoltre disponibili, su prenotazione, un laboratorio di rilegatura e un laboratorio di calligrafia con Jeanine Sold per adulti e ragazzi a partire dai 12 anni. Infine, la rete di biblioteche multimediali del bacino PAM offrirà una serie di attività, tra cui presentazioni di libri e la creazione di mappe animate con il FABLAB.

Espanol :

Un fin de semana dedicado a la literatura infantil, con encuentros con una docena de autores, así como actividades lúdicas y creativas para grandes y pequeños

Entre las numerosas actividades, destaca la mesa de mash-up, en la que podrás probar la edición de vídeo con esta herramienta lúdica, colaborativa y accesible a todos (de 14:00 a 16:00). La caja Balbu-ciné, donde podrá probar 10 inventos y aparatos de los inicios del cine (de 14:00 a 16:00).

También se ofrece un taller de encuadernación previa reserva, así como un taller de caligrafía con Jeanine Sold para adultos y adolescentes a partir de 12 años. Por último, la red de bibliotecas multimedia de la cuenca del PAM ofrecerá diversas actividades, como presentaciones de libros y creación de mapas animados con el FABLAB.

