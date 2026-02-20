Salon du livre jeunesse Salle des fêtes de St-Séverin Saint-Séverin
Salon du livre jeunesse Salle des fêtes de St-Séverin Saint-Séverin samedi 7 mars 2026.
Salon du livre jeunesse
Salle des fêtes de St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin Charente
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Venez rencontrer les auteurs qui passionnent vos enfants et faire dédicacer leurs ouvrages !
Salle des fêtes de St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
English : Salon du livre jeunesse
Come and meet the authors who captivate your children and have their books signed!
L'événement Salon du livre jeunesse Saint-Séverin a été mis à jour le 2026-02-20