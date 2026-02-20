Salon du livre jeunesse Salle des fêtes de St-Séverin Saint-Séverin

Salon du livre jeunesse

Salle des fêtes de St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez rencontrer les auteurs qui passionnent vos enfants et faire dédicacer leurs ouvrages !

.

Salle des fêtes de St-Séverin 8 Rue du Périgord Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre jeunesse

Come and meet the authors who captivate your children and have their books signed!

L’événement Salon du livre jeunesse Saint-Séverin a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Sud Charente