Salon du Livre Jeunesse Solidaire du 18e Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Le Salon du livre jeunesse solidaire est un événement annuel qui se déroule dans le cadre de la politique de la ville dans le 18e arrondissement de Paris. Il vise à promouvoir la lecture et le livre auprès des jeunes et des familles, mais aussi à valoriser le quartier de la Porte Montmartre et les acteurs qui le font vivre. Consacrée au pluriculturalisme et au multilinguisme, cette 17ᵉ édition du Salon du Livre Jeunesse Solidaire, construite avec les partenaires locaux, présente, comme chaque année, spectacles, ateliers, ventes de livre et dédicaces d’auteurs.

Le Salon du Livre prend place dans quatre équipements de l’avenue de la Porte Montmartre : la bibliothèque Jacqueline de Romilly, le centre social Maison Bleue, le centre Paris Anim’ Binet et la Maison de la Conversation. L’évènement se tiendra le dimanche 12 avril 2026 de 13h à 19h.

N’hésitez pas à vous renseigner davantage sur le programme et les horaires pour ne rien manquer de cette belle initiative.

Participez au Salon du Livre Jeunesse et Solidaire du 18e !

Le dimanche 12 avril 2026

de 13h00 à 19h00

gratuit Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T13:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.ceparis18e.org/agenda?view=article&id=517:salon-du-livre-jeunesse-solidaire-2&catid=28



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