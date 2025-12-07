Salon du livre jeunesse Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte
Salon du livre jeunesse Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte dimanche 7 décembre 2025.
Salon du livre jeunesse
Salle des fêtes de Tourny Rue du West Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-12-07 14:15:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le service Culture de Vexin-sur-Epte est heureux de vous inviter à son Salon du Livre Jeunesse, le dimanche 07 décembre, à la salle des fêtes de Tourny !
Un rendez-vous magique pour petits et grands, placé sous le signe de Noël ✨
Horaires
10h 12h30
14h15 18h
Au programme
Rencontres avec des auteurs jeunesse
Ateliers et animations
Ambiance chaleureuse et festive
Venez partager un moment convivial en famille et plonger dans l’univers merveilleux des histoires ✨
On vous attend nombreux ! .
Salle des fêtes de Tourny Rue du West Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 9 82 81 65 34
