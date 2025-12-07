Salon du livre jeunesse Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte

Salon du livre jeunesse

Salle des fêtes de Tourny Rue du West Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:15:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le service Culture de Vexin-sur-Epte est heureux de vous inviter à son Salon du Livre Jeunesse, le dimanche 07 décembre, à la salle des fêtes de Tourny !

Un rendez-vous magique pour petits et grands, placé sous le signe de Noël ✨

Horaires

10h 12h30

14h15 18h

Au programme

Rencontres avec des auteurs jeunesse

Ateliers et animations

Ambiance chaleureuse et festive

Venez partager un moment convivial en famille et plonger dans l’univers merveilleux des histoires ✨

On vous attend nombreux ! .

Salle des fêtes de Tourny Rue du West Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 9 82 81 65 34

English : Salon du livre jeunesse

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du livre jeunesse Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération