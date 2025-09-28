Salon du livre Salle socio-culturelle de Lanouée Josselin

Salle socio-culturelle de Lanouée Forges de Lanouée Josselin Morbihan

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 12:30:00

2025-09-28

La 7ème édition du Salon du Livre réunira 35 auteurs cette année ! Des rencontres, dédicaces, conférences et animations seront proposées. De 10h à 12h30 et 14h à 18h. .

Salle socio-culturelle de Lanouée Forges de Lanouée Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 60 28

L’événement Salon du livre Josselin a été mis à jour le 2025-09-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande