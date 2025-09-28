Salon du livre Salle socio-culturelle de Lanouée Josselin
Salon du livre Salle socio-culturelle de Lanouée Josselin dimanche 28 septembre 2025.
Salon du livre
Salle socio-culturelle de Lanouée Forges de Lanouée Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 12:30:00
Date(s) :
2025-09-28
La 7ème édition du Salon du Livre réunira 35 auteurs cette année ! Des rencontres, dédicaces, conférences et animations seront proposées. De 10h à 12h30 et 14h à 18h. .
Salle socio-culturelle de Lanouée Forges de Lanouée Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 60 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du livre Josselin a été mis à jour le 2025-09-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande