Salon du livre juridique – 27 septembre 2025 Conseil constitutionnel Paris

Le samedi 27 septembre 2025, le Conseil constitutionnel ouvrira ses portes pour accueillir la nouvelle édition du Salon du Livre Juridique, organisé en partenariat avec Le Club des juristes.

Un rendez-vous unique pour les passionnés de droit

Plus de 200 auteurs seront présents pour échanger avec le public et dédicacer leurs ouvrages. L’occasion de découvrir la richesse de l’édition juridique contemporaine et de rencontrer les grandes maisons d’édition du secteur.

Temps forts de la journée

Remise des Prix du livre juridique et du Prix du livre de la pratique juridique 2025

et du Séances de dédicaces avec de nombreux auteurs

avec de nombreux auteurs Jeu-concours étudiants : 12 packs de livres à gagner, du L1 au doctorat

25 éditeurs présents

Conseil de l’Europe – LexisNexis France – IRJS (Sorbonne) – Lefebvre Dalloz – Société de législation comparée – Lextenso – Concurrences – Éditions du Seuil – Revue Pouvoirs – Groupe Revue Fiduciaire – Éditions Boleine – Panthéon-Assas université – Les Surligneurs – Le Moniteur – L’Argus de l’assurance – La Documentation française – Larcier-Intersentia – Éditions A. Pedone – Éditions Points – PUF – Mare et Martin – Pamplemousse Magazine – AMU Éditions – Odile Jacob – La Mémoire du droit.

Lieu : Conseil constitutionnel, 2 rue de Montpensier – 75001 Paris

Accès : Métro Palais Royal – Musée du Louvre (lignes 1 et 7)

Entrée libre et gratuite – de 10h à 18h

Renseignements : sdlj@leclubdesjuristes.com

Conseil constitutionnel 2 rue de Montpensier 75001 Paris

https://www.leclubdesjuristes.com/ sdlj@leclubdesjuristes.com