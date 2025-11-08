Salon du livre salle du conseil municipal La Chartre-sur-le-Loir

Salon du livre

Le samedi 8 novembre 2025, la commune de La Chartre-sur-le-Loir accueillera la 4ᵉ édition de son Salon du Livre.

Le samedi 8 novembre 2025, la commune de La Chartre-sur-le-Loir accueillera la 4ᵉ édition de son Salon du Livre, qui se tiendra de 10h à 18h dans la salle du conseil municipal, à la mairie. Plus de 20 auteurs, illustrateurs, éditeurs et une librairie seront présents pour partager leur passion avec le public. Une belle occasion de découvrir des ouvrages variés, d’échanger avec les créateurs et de soutenir la création littéraire locale et régionale. .

English :

On Saturday November 8, 2025, the commune of La Chartre-sur-le-Loir will be hosting the 4th edition of its Salon du Livre.

German :

Am Samstag, dem 8. November 2025, findet in der Gemeinde La Chartre-sur-le-Loir die vierte Buchmesse statt.

Italiano :

Sabato 8 novembre 2025, La Chartre-sur-le-Loir ospiterà la quarta edizione del suo Salon du Livre.

Espanol :

El sábado 8 de noviembre de 2025, La Chartre-sur-le-Loir acogerá la 4ª edición de su Salón del Libro.

