Salon du Livre

La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine

Le Salon du livre jeunesse de Fougères Agglomération invite chaque année des auteurs et illustrateurs jeunesse francophones, durant quatre jours mi-novembre.

Vous pouvez retrouver le nom des auteurs et illustrateurs présents cette année ainsi que le programme du salon sur le site http://salondulivrejeunesse.fr/ .

