Salon du Livre La Selle-en-Luitré
Salon du Livre La Selle-en-Luitré jeudi 13 novembre 2025.
Salon du Livre
La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-16
2025-11-13
Le Salon du livre jeunesse de Fougères Agglomération invite chaque année des auteurs et illustrateurs jeunesse francophones, durant quatre jours mi-novembre.
Vous pouvez retrouver le nom des auteurs et illustrateurs présents cette année ainsi que le programme du salon sur le site http://salondulivrejeunesse.fr/ .
35133 Ille-et-Vilaine Bretagne
