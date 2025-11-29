Salon du livre Le Pin

Salon du livre Le Pin samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes du bourg Le Pin Deux-Sèvres

Gratuit

Ce salon existe à l’initiative de 7 écrivains du Pin (Edith Aurengo, Marie Gazeau, Patrick Geay, Monique Guérin-Simonnaud, Pascal Pavie, Noëlle Pouplin et Christian Stock). Il accueillera deux autres auteurs venus présenter leurs ouvrages Gérard Gaborit et Philippe Certin.

À 17h, le court-métrage « Les murmures du Grand Nord » de Pascal Pavie sera projeté. .

Salle des fêtes du bourg Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 26 77 bibliotheque.lepin@laposte.net

