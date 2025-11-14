Salon du livre Le Touquet-Paris-Plage

Salon du livre

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

Rendez-vous littéraire et culturel incontournable au cœur de l’automne, le Salon du livre du Touquet-Paris-Plage est l’un des plus importants au Nord de Paris.

Invité d’honneur Yasmina Khadra

Parrain Pierre Assouline

Il a pour but de révéler des jeunes talents, de faire découvrir ou redécouvrir toute l’actualité du monde des livres (littérature, poésie, essais, BD, les livres jeunesse, polar….).

Aux séances de dédicaces des auteurs s’ajoutent de nombreuses manifestations Interviews d’auteurs, remises de Prix Prix Polar British du Touquet, Grand Prix de la Biographie politique du Touquet dictée, expositions, une soirée débat illustré, le vendredi à 18h, par Jean-Michel Delambre et Dominique Goubelle Peut-on rire de tout ?…..…sans omettre les temps forts dédiés à la Jeunesse. .

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

An unmissable literary and cultural event in the heart of autumn, the Salon du livre du Touquet-Paris-Plage is one of the most important book fairs north of Paris.

Guest of honor: Yasmina Khadra

Sponsor: Pierre Assouline

German :

Die Buchmesse in Le Touquet-Paris-Plage ist ein unumgängliches literarisches und kulturelles Ereignis im Herbst und eine der größten Buchmessen nördlich von Paris.

Ehrengast: Yasmina Khadra

Schirmherr: Pierre Assouline

Italiano :

Imperdibile evento letterario e culturale nel cuore dell’autunno, il Salone del Libro di Touquet-Paris-Plage è uno dei più grandi a nord di Parigi.

Ospite d’onore: Yasmina Khadra

Patron: Pierre Assouline

Espanol :

Cita literaria y cultural ineludible en pleno otoño, el Salón del Libro de Touquet-Paris-Plage es uno de los mayores del norte de París.

Invitada de honor: Yasmina Khadra

Padrino: Pierre Assouline

L’événement Salon du livre Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage