Salon du livre Salle des fêtes Les Andelys

Salon du livre Salle des fêtes Les Andelys dimanche 26 octobre 2025.

Salon du livre

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Les amoureux des livres ont rendez-vous aux Andelys pour une journée placée sous le signe de la littérature. Venez rencontrer des auteurs, échanger autour de leurs œuvres et découvrir la richesse de l’édition locale et régionale. Une belle occasion de lier passion de la lecture et moments de partage. .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 contact@ville-andelys.fr

English : Salon du livre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du livre Les Andelys a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération