Salon du Livre « Les Mots en Ballade » Rue Georges Clemenceau Sainte-Hermine

Salon du Livre « Les Mots en Ballade » Rue Georges Clemenceau Sainte-Hermine dimanche 7 septembre 2025.

Salon du Livre « Les Mots en Ballade »

Rue Georges Clemenceau Les Halles Sainte-Hermine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

4e édition Salon du Livre organisé par la Ville de Saint-Jean-d’Hermine

Rencontres avec des auteurs, dédicaces, animations pour petits et grands,… Une journée dédiée à l’amour des livres et des histoires

Venez à la rencontre des auteurs invités qui partageront avec vous leurs histoires, leurs univers et leur passion de l’écriture.

Qu’ils soient romanciers, illustrateurs, auteurs jeunesse ou passionnés d’histoire locale, ils seront au rendez-vous pour échanger, dédicacer et vous faire découvrir leurs ouvrages.

Au programme des animations :

Marché des producteur de 9h00 à 12h30.

– Animation de traduction de patois en français 14h15.

– Spectacle conté 11h00 15h15 16h15.

– Déambulation musicale 10h30 15h00 16h00.

Une journée conviviale, culturelle et festive à ne pas manquer !

GRATUIT OUVERT A TOUS. .

Rue Georges Clemenceau Les Halles Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 89 49 accueil@saintjeandhermine.fr

English :

4th edition Book fair organized by the town of Saint-Jean-d’Hermine

German :

4. Ausgabe Buchmesse, organisiert von der Stadt Saint-Jean-d’Hermine

Italiano :

4a edizione Fiera del libro organizzata dalla città di Saint-Jean-d’Hermine

Espanol :

4ª edición Feria del libro organizada por la ciudad de Saint-Jean-d’Hermine

L’événement Salon du Livre « Les Mots en Ballade » Sainte-Hermine a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud