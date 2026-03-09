Salon du livre Les Pages du Débarquement Salle des fêtes Arromanches-les-Bains

Salon du livre Les Pages du Débarquement

Salle des fêtes 11, Place du 6 juin Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai 2026, le salon du livre d’Arromanches vous ouvre ses portes. L’occasion de venir rencontrer, discuter et faire dédicacer vos ouvrages parmi une vingtaine d’auteurs spécialistes de la thématique liée au Débarquement et à la Bataille de Normandie.

Samedi 30 mai 2026, le salon du livre d’Arromanches vous ouvre ses portes. L’occasion de venir rencontrer, discuter et faire dédicacer vos ouvrages parmi une vingtaine d’auteurs spécialistes de la thématique liée au Débarquement et à la Bataille de Normandie. .

Salle des fêtes 11, Place du 6 juin Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 51 68 11 info@musee-arromanches.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre Les Pages du Débarquement

On Saturday 30 May 2026, the Arromanches Book Fair opens its doors to you. This is your chance to meet, talk to and sign books by some twenty authors specialising in themes relating to the D-Day Landings and the Battle of Normandy.

L’événement Salon du livre Les Pages du Débarquement Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bayeux Intercom