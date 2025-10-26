Salon du Livre Les Villages Vovéens
Grand rendez-vous littéraire avec dédicaces d’auteurs et entrée libre
Envie de flâner entre les pages ? Le Salon du Livre réunit des auteurs et maisons autour de tous les univers jeunesse, poésie, romance, polar, BD & manga, histoire, roman, fantaisie, feel good, voyage… On rencontre les écrivains, on découvre des nouveautés et on repart avec une dédicace. Un moment convivial, accessible à tous les publics, pour échanger, feuilleter et faire le plein d’idées de lecture. Entrée libre toute la journée. .
5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 96 25 19 christianbeaudin@free.fr
English :
Meet almost 40 authors at the Salon du Livre in Voves, with works ranging from children’s literature to science fiction.
German :
Treffen Sie auf der Buchmesse in Voves fast 40 Autoren, deren Werke von Jugendliteratur bis Science-Fiction reichen.
Italiano :
Incontrate quasi 40 autori al Salon du Livre di Voves, con opere che spaziano dalla letteratura per bambini alla fantascienza.
Espanol :
Conozca a casi 40 autores en el Salon du Livre de Voves, con obras que van desde la literatura infantil a la ciencia ficción.
