SALON DU LIVRE LESBIEN DE PARIS Mairie annexe Paris 14 Paris

Rassembler dans un même lieu, celles et ceux qui font la richesse de la littérature lesbienne et mettre en lumière, dans sa pluralité, sa diversité et son histoire.

Plus de 85 auteur-ices, illustrateur-ices, poétesses, maisons d’édition, librairie participent à travers ce salon à la visibilité lesbienne.

Un programme riche et varié : Atelier d’écriture, lectures, table ronde…, viendra ponctuer cette journée unique de rencontres.

Un même lieu pour un même combat, la visibilité !

La 3ème édition du Salon du Livre Lesbien de Paris se déroulera le 25 avril 2026, dans le cadre de la journée internationale de la

visibilité lesbienne : 85 auteur-ices, illustrateur-ices, poétesses, maisons d’édition, librairie vous attendent pour célébrer la littérature saphique.

Le samedi 25 avril 2026

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00

Mairie annexe Paris 14 12, rue Pierre Castagnou 75014 Paris

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