Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du livre Lévignac-de-Guyenne

Salon du livre Lévignac-de-Guyenne

Salon du livre Lévignac-de-Guyenne dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Bibliothèque

Ville : 47120 Lévignac-de-Guyenne

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lévignac-de-Guyenne

Salon du livre

Bibliothèque Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Salon du livre avec les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, en présence de
Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine
Salon du livre avec les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, en présence de
Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine   .

Bibliothèque Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre

Book fair with Les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, in the presence of
Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine

L’événement Salon du livre Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Duras CDT47

À voir aussi à Lévignac-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)