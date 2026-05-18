Lévignac-de-Guyenne

Salon du livre

Bibliothèque Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Salon du livre avec les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, en présence de

Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine

Salon du livre avec les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, en présence de

Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine .

Bibliothèque Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 11

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English : Salon du livre

Book fair with Les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, in the presence of

Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine

L’événement Salon du livre Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Duras CDT47