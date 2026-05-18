Salon du livre Lévignac-de-Guyenne
Salon du livre Lévignac-de-Guyenne dimanche 7 juin 2026.
Lévignac-de-Guyenne
Salon du livre
Bibliothèque Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Salon du livre avec les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, en présence de
Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine
Salon du livre avec les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, en présence de
Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine .
Bibliothèque Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 11
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English : Salon du livre
Book fair with Les amis de la Bibliothèque et du Livre de Lévignac, in the presence of
Edmond Gallion, Conilh Huguette, Francette Ollier Blanc, Laurence Haurat, Jean-Louis Lacheze, Poy, Carole Merlo, Alain Doyeux, Dominique Bisetto, Claude Cenci, Martine Jeanvoine
L’événement Salon du livre Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Pays de Duras CDT47
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