Salon du livre L’huître et le léopard Grange aux Dîmes, Ouistreham Rots

Grange aux Dîmes, Ouistreham 10 Rue des Moulineaux Rots Calvados

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

La mairie de Ouistreham organise un salon du livre convivial autour de la littérature contemporaine et du patrimoine local.

Pour sa deuxième édition, le Salon du Livre L’huître et le Léopard de Ouistreham Riva-Bella se tiendra le samedi 22 novembre de 10h à 19h à la Grange aux Dîmes. Une quarantaine d’auteurs et de maisons d’édition de la région seront présents pour échanger avec le public et mettre en lumière l’histoire et l’édition normandes.

Tout au long de la journée, rencontres, débats et ateliers rythmeront cet événement, où les nouveautés littéraires seront à l’honneur. Une occasion incontournable pour tous les passionnés de lecture et de patrimoine. .

Grange aux Dîmes, Ouistreham 10 Rue des Moulineaux Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

English : Salon du livre L’huître et le léopard

Ouistreham town hall organizes a friendly book fair featuring contemporary literature and local heritage.

German : Salon du livre L’huître et le léopard

Das Rathaus von Ouistreham organisiert eine gesellige Buchmesse rund um zeitgenössische Literatur und das lokale Kulturerbe.

Italiano :

Il municipio di Ouistreham organizza una simpatica fiera del libro che presenta la letteratura contemporanea e il patrimonio locale.

Espanol :

El Ayuntamiento de Ouistreham organiza una simpática feria del libro sobre literatura contemporánea y patrimonio local.

L’événement Salon du livre L’huître et le léopard Rots a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Caen la Mer