Salon du livre Lire en Normandie Salle socioculturelle Le Teilleul

Le Salon du Livre Lire en Normandie revient pour sa 6ème édition !
Rencontrez 80 auteurs, illustrateurs et éditeurs venus de toute la région. Comme chaque année, le salon s’engage en faveur d’une association locale et met la lecture à l’honneur dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Rendez-vous le samedi, de 9h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 17h.
Entrée gratuite Restauration sur place. .
Salle socioculturelle Rue du collège Le Teilleul 50640 Manche Normandie +33 7 63 48 41 35 emilielireennormandie@gmail.com
