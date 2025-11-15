Salon du livre Lire en Normandie Salle socioculturelle Le Teilleul

Salon du livre Lire en Normandie

Salle socioculturelle Rue du collège Le Teilleul Manche

Début : Samedi Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Le Salon du Livre Lire en Normandie revient pour sa 6ème édition !

Rencontrez 80 auteurs, illustrateurs et éditeurs venus de toute la région. Comme chaque année, le salon s’engage en faveur d’une association locale et met la lecture à l’honneur dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Rendez-vous le samedi, de 9h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 17h.

Entrée gratuite Restauration sur place. .

Salle socioculturelle Rue du collège Le Teilleul 50640 Manche Normandie +33 7 63 48 41 35 emilielireennormandie@gmail.com

