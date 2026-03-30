Salon du livre Liseurs vagabonds Médiathèque François Mitterrand Saintes
Salon du livre Liseurs vagabonds Médiathèque François Mitterrand Saintes mercredi 22 avril 2026.
Salon du livre Liseurs vagabonds
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-22
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-22
4 jours de programme pour les curieux et les passionnés de littérature adultes et jeunesse, visant à promouvoir l’édition indépendante.
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
a 4-day program for those curious about and passionate about adult and children?s literature, aimed at promoting independent publishing.
L’événement Salon du livre Liseurs vagabonds Saintes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge