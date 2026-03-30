Salon du livre Liseurs vagabonds Médiathèque François Mitterrand Saintes

Salon du livre Liseurs vagabonds

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-22

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-22

4 jours de programme pour les curieux et les passionnés de littérature adultes et jeunesse, visant à promouvoir l’édition indépendante.

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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

a 4-day program for those curious about and passionate about adult and children?s literature, aimed at promoting independent publishing.

L’événement Salon du livre Liseurs vagabonds Saintes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge