Salon du livre Livres en vadrouille Quibou

Salon du livre Livres en vadrouille

2 bois Héron (D 38) Quibou Manche

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Dans le cadre du Festival du conte du 4 au 12 octobre, l’association Animathèque clôture le festival par le salon du livre »Livres en vadrouille » qui se tiendra à la salle polyvalente de Quibou de 10 h à 18 h dimanche 12 octobre. 50 auteurs et éditeurs présents, contes, jeu, animations. Entrée libre. .

2 bois Héron (D 38) Quibou 50750 Manche Normandie +33 2 33 05 19 86 animatheque.50750@gmail.com

