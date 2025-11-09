Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du livre Mers-les-Bains

Salon du livre Mers-les-Bains dimanche 9 novembre 2025.

Salon du livre

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :
2025-11-09

Gratuit
46 auteurs en dédicace
Invité d’honneur Henri Sannier
Gratuit
46 auteurs en dédicace
Invité d’honneur Henri Sannier   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46  mediatheque@ville-merslesbains.fr

English :

Free
46 authors signing their books
Guest of honor: Henri Sannier

German :

Kostenlos
46 Autoren signieren ihre Werke
Ehrengast: Henri Sannier

Italiano :

Gratuito
46 autori firmano i loro libri
Ospite d’onore: Henri Sannier

Espanol :

Gratis
46 autores firmando sus libros
Invitado de honor: Henri Sannier

L’événement Salon du livre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-11 par DESTINATION LE TREPORT MERS