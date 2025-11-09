Salon du livre Mers-les-Bains
Salon du livre Mers-les-Bains dimanche 9 novembre 2025.
Salon du livre
Mers-les-Bains Somme
Gratuit
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
46 auteurs en dédicace
Invité d’honneur Henri Sannier
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr
English :
Free
46 authors signing their books
Guest of honor: Henri Sannier
German :
Kostenlos
46 Autoren signieren ihre Werke
Ehrengast: Henri Sannier
Italiano :
Gratuito
46 autori firmano i loro libri
Ospite d’onore: Henri Sannier
Espanol :
Gratis
46 autores firmando sus libros
Invitado de honor: Henri Sannier
