Salon du livre Montville
Salon du livre Montville dimanche 30 novembre 2025.
Salon du livre
Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Le dimanche 30 novembre, retrouvez la 7ème édition du Salon du Livre de Montville.
Plus de 40 auteurs seront présents pour des rencontres, dédicaces et conférences !
Egalement au programme, une tombola en faveur du Téléthon. .
Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 00
English : Salon du livre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du livre Montville a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin