Salon du livre Montville

Salon du livre Montville dimanche 30 novembre 2025.

Salon du livre

Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Le dimanche 30 novembre, retrouvez la 7ème édition du Salon du Livre de Montville.

Plus de 40 auteurs seront présents pour des rencontres, dédicaces et conférences !

Egalement au programme, une tombola en faveur du Téléthon. .

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 93 91 00

English : Salon du livre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du livre Montville a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin