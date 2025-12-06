Salon du Livre Nature et Aventure Place Marc Jacquet Barbizon

Salon du Livre Nature et Aventure

Place Marc Jacquet Espace Culturel Marc Jacquet Barbizon Seine-et-Marne

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-06

Cette seconde édition du Salon du Livre Nature et Aventure, réunira plus de 20 auteurs et animateurs autour des thèmes Montagne, Sibérie, Oiseaux

Place Marc Jacquet Espace Culturel Marc Jacquet Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 66 41 92 mairie-village@barbizon.fr

English : Nature and Adventure Book Fair

This second edition of the Nature and Adventure Book Fair will bring together more than 20 authors and presenters on the themes of mountains, Siberia and birds.

German :

Diese zweite Ausgabe der Buchmesse Natur und Abenteuer, wird mehr als 20 Autoren und Animatoren rund um die Themen: Berge, Sibirien, Vögel versammeln

Italiano :

Questa seconda edizione della Fiera del libro di natura e avventura riunirà più di 20 autori e presentatori sui temi della montagna, della Siberia e degli uccelli

Espanol :

Esta segunda edición de la Feria del Libro de Naturaleza y Aventura reunirá a más de 20 autores y presentadores sobre temas de montaña, Siberia y aves

