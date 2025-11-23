Salon du Livre Nomade de l’Entre-Deux-Mers_Chants livres Champ libre. Salle d’échanges culturels Massugas

Salon du Livre Nomade de l’Entre-Deux-Mers_Chants livres Champ libre. Salle d’échanges culturels Massugas dimanche 23 novembre 2025.

Salle d’échanges culturels 55 route du Lac Massugas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Ce salon est né de la rencontre entre le collectif

Les Écrivaines de la Table Ronde et de l’association Comme à la Maison qui œuvre depuis 18 ans pour la chanson française de qualité.

Chants Livres, Chants libres , ce titre s’imposait en simplicité.

Une vingtaine d’autrices, auteurs, compositeurs, interprètes seront présents.

Ce salon, nous le voulons comme un croisement d’artistes, qui défendent notre belle langue française, grâce à un large éventail d’écrivains, poètes, conteurs et d’auteurs-compositeurs-interprètes.

Un coin douillet et ludique sera ouvert à la jeunesse, grâce à la participation de la Médiathèque du Pays Foyen de Pellegrue.

Un apéritif inaugural à 11H30 ponctuera agréablement cette journée.

Un immense Merci à la commune de Massugas d’accueillir cet évènement.

On vous attend nombreux… très nombreux ! .

Salle d’échanges culturels 55 route du Lac Massugas 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 23 19 73 contact@commalamaison.fr

