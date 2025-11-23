Salon du Livre Nomade de l’Entre-Deux-Mers_Chants livres Champ libre. Salle d’échanges culturels Massugas
Salle d’échanges culturels 55 route du Lac Massugas Gironde
Gratuit
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Ce salon est né de la rencontre entre le collectif
Les Écrivaines de la Table Ronde et de l’association Comme à la Maison qui œuvre depuis 18 ans pour la chanson française de qualité.
Chants Livres, Chants libres , ce titre s’imposait en simplicité.
Une vingtaine d’autrices, auteurs, compositeurs, interprètes seront présents.
Ce salon, nous le voulons comme un croisement d’artistes, qui défendent notre belle langue française, grâce à un large éventail d’écrivains, poètes, conteurs et d’auteurs-compositeurs-interprètes.
Un coin douillet et ludique sera ouvert à la jeunesse, grâce à la participation de la Médiathèque du Pays Foyen de Pellegrue.
Un apéritif inaugural à 11H30 ponctuera agréablement cette journée.
Un immense Merci à la commune de Massugas d’accueillir cet évènement.
On vous attend nombreux… très nombreux ! .
contact@commalamaison.fr
