Salon du livre organisé par Art’s SVM à Ouville l’Abbaye Ouville-l’Abbaye

Salon du livre organisé par Art’s SVM le dimanche 15 mars 2026 dans l’ancienne école.

7 auteurs seront présents pour échanger avec vous et dédicacer leurs ouvrages: Philippe Kauffmann, Daniel Devaux, Sophie Etienbled, Lia, Philippe Malaussena, Annie Petrel-Mathieu, Jean-François Rottier

romans, manga, polar, jeunesse, terroir, bande dessinée

Ouverture de la bibliothèque pour cette journée-participation de l’association Livre Mon Ami

Petite restauration sur place: crêpes, gâteaux et boissons

10h-12h30/14h-17h

entrée libre .

Ouville-l’Abbaye 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 90 03

