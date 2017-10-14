Salon du livre organisé par Art’s SVM à Ouville l’Abbaye Ouville-l’Abbaye

Salon du livre organisé par Art’s SVM à Ouville l’Abbaye Ouville-l’Abbaye dimanche 15 mars 2026.

Salon du livre organisé par Art’s SVM à Ouville l’Abbaye

Ouville-l’Abbaye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :
2026-03-15

Salon du livre organisé par Art’s SVM le dimanche 15 mars 2026 dans l’ancienne école.
7 auteurs seront présents pour échanger avec vous et dédicacer leurs ouvrages: Philippe Kauffmann, Daniel Devaux, Sophie Etienbled, Lia, Philippe Malaussena, Annie Petrel-Mathieu, Jean-François Rottier
romans, manga, polar, jeunesse, terroir, bande dessinée
Ouverture de la bibliothèque pour cette journée-participation de l’association Livre Mon Ami
Petite restauration sur place: crêpes, gâteaux et boissons
10h-12h30/14h-17h
entrée libre   .

Ouville-l’Abbaye 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 90 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre organisé par Art’s SVM à Ouville l’Abbaye

L’événement Salon du livre organisé par Art’s SVM à Ouville l’Abbaye Ouville-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-09 par Communauté de communes Plateau de Caux

Prochains événements à Ouville-l'Abbaye