Salon du Livre Salle des fêtes Perrecy-les-Forges dimanche 21 septembre 2025.

Salon du Livre

Salle des fêtes Avenue Dominique Lagru Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

La commune de Perrecy et l’Amicale Laïque de Perrecy organisent le 4e Salon du Livre.

Une quarantaine d’auteurs romans, BD, jeunesse, essais, poésie seront présents pour présenter leurs ouvrages et rencontrer le public.

L’après-midi, un caricaturiste réalisera des portraits et proposera une animation conviviale pour petits et grands.

Nous vous attendons nombreux ! .

