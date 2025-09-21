Salon du Livre Salle des fêtes Perrecy-les-Forges
Salon du Livre Salle des fêtes Perrecy-les-Forges dimanche 21 septembre 2025.
Salon du Livre
Salle des fêtes Avenue Dominique Lagru Perrecy-les-Forges Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
La commune de Perrecy et l’Amicale Laïque de Perrecy organisent le 4e Salon du Livre.
Une quarantaine d’auteurs romans, BD, jeunesse, essais, poésie seront présents pour présenter leurs ouvrages et rencontrer le public.
L’après-midi, un caricaturiste réalisera des portraits et proposera une animation conviviale pour petits et grands.
Nous vous attendons nombreux ! .
Salle des fêtes Avenue Dominique Lagru Perrecy-les-Forges 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 32 94
English : Salon du Livre
German : Salon du Livre
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du Livre Perrecy-les-Forges a été mis à jour le 2025-09-11 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II