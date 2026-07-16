SALON DU LIVRE-PHOTO D’ASCAIN, Ville d’Ascain, Ascain

Informations pratiques

SALON DU LIVRE-PHOTO D’ASCAIN 5 et 6 décembre Ville d’Ascain Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T10:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:30:00+01:00

PREMIER SALON DU LIVRE-PHOTO EN NOUVELLE AQUITAINE

– Dans le village typique d’ Ascain, au coeur du Pays Basque-

Deuxième édition

Le salon Livre-photo met en lumière le livre comme espace de création, de narration et de recherche en photographie contemporaine.

Véritable carrefour entre artistes-auteurs, éditeurs, collectionneurs et publics curieux, il invite à explorer les multiples formes que peut prendre la photographie sur papier : monographies, fanzines, éditions limitées, beaux livres, livres d’artistes, auto-éditions, essais visuels… autant de propositions qui participent à faire du livre-photo une oeuvre à part entière, au croisement de l’image, de l’objet et de l’espace d’exposition.

Pensé comme un temps fort culturel, artistique et professionnel, le Salon du Livre-Photo d’Ascain invite à découvrir la richesse de l’édition photographique contemporaine. Une plongée sensible au coeur de formes éditoriales variées, de la micro-édition aux maisons d’édition, en donnant à voir des démarches artistiques singulières et engagées.

L’édition 2026 sera soutenue par des professionnels du secteur en la qualité d’invités d’honneurs. Un moyen de les mettre en lumière tout en fidélisant nos partenariats et nos échanges. Ils représentent le panel des acteurs du secteur : éditeurs, artistes-auteurs photographes, galeristes, librairies spécialisées et collectionneurs. Une attention particulière sera apportée à leur visibilité et leurs interventions auprès des publics :

– Claude Nori – Éditeur et photographe, parrain de l’évènement :

Créateur des éditions Contrejour à Paris, membre actif de France Photo Book, il est à la génèse de la revue Camera International, les Cahiers de la Photographie et du festival Terre d’images de Biarritz. Photographe émérite il participe à de nombreux événements culturels et défend la nouvelle photographie et ses moyens de diffusions.

– Gabrielle Duplantier – Auteur Photographe :

Artiste internationalement reconnue, son travail personnel essentiellement en noir et blanc, souvent à la chambre, est inspiré par le territoire proche du Pays Basque et par le portrait. Elle a publié trois livres aux éditions Lamaindonne, lui valant une plus large diffusion. Elle répond également à des commandes de reportages et d’illustration pour l’édition.

– MAP GALERIE , Catarina et Sergio Corona – Galeristes et libraires :

La MAP Galerie, acronyme de « manipuler avec précaution », est un lieu d’exposition consacré à la photographie documentaire, au reportage, au photojournalisme et à la photographie humaniste. Installée dans un espace insolite et pittoresque au premier étage d’un immeuble ils y ont inauguré une librairie photographique en novembre 2025.

– Gabriella Cendoya-Bergareche – Collectionneuse

Fine passionnée d’art photographique, collectionneuse de livres-photos contemporains et internationaux très éclectiques, avec une attention portée aux autoéditions qu’elle s’évertue à l’activer et diffuser au plus grands nombres. En 2025, le musée San Telmos de Saint Sébastien a acheté 3 143 exemplaires de la « Collection Gabriela Cendoya ».

Ville d’Ascain Place Berria Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0673565493 http://www.festives.net https://www.facebook.com/lescheminsdelaphotographie/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/cheminsphoto/ Au cœur du village typique d’Ascain, au Pays Basque, la place Berria abrite une fois par an un évènement fort : Le Salon du Livre-Photo. Un rendez-vous unique en Nouvelle-Aquitaine pour les acteurs de l’édition et des Arts-visuels, ouvert gratuitement à tous les publics. Accès facile :

• Gare SNCF Saint-Jean-de-Luz à 5 km , axe Paris-Hendaye –> Correspondances possibles depuis : Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Hendaye, Paris

• Bus direct (ligne 45 – réseau Txik Txak)

• Aéroport Biarritz à 20 min

• Parkings gratuits dans le village

PREMIER SALON DU LIVRE-PHOTO EN NOUVELLE AQUITAINE

©Artic by Shantala Lescot