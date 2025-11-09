Salon du livre Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves

Salon du livre Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves dimanche 9 novembre 2025.

Salon du livre

Lieu-dit Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Venez vous glisser dans le monde fantastique du rêve et de l’imaginaire…

Conférence de Bernard Lasbleiz à 14 h le Trégor-Goëlo, terre de collecteurs, de François Marie Luzel à Ifig Troadeg.

Conférence à 16 h de Michel Priziac qui vous embarque au fil de l’eau et des mots.

Exposition et atelier dans la journée. .

Lieu-dit Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 06 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du livre Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose