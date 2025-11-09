Salon du livre Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves
Salon du livre Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves dimanche 9 novembre 2025.
Salon du livre
Lieu-dit Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Venez vous glisser dans le monde fantastique du rêve et de l’imaginaire…
Conférence de Bernard Lasbleiz à 14 h le Trégor-Goëlo, terre de collecteurs, de François Marie Luzel à Ifig Troadeg.
Conférence à 16 h de Michel Priziac qui vous embarque au fil de l’eau et des mots.
Exposition et atelier dans la journée. .
Lieu-dit Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 06 28
L’événement Salon du livre Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose