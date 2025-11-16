Salon du livre Pluduno
Salon du livre Pluduno dimanche 16 novembre 2025.
Salon du livre
Salle polyvalente Pluduno Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Salon du livre en présence des auteurs
Idées cadeaux
Dédicaces
Organisé par l’association Culture et Loisirs de Pluduno .
Salle polyvalente Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 83 58 02
