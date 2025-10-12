Salon du livre Plume d’Automne Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Meuse

Salon du livre Plume d’Automne Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Rencontre entre le public et des auteurs et illustrateurs de l’association PLUME.

Exposition d’œuvres, découverte de livres, discussions.

Pour les enfants jeu de piste permettant de gagner des prix divers, pour les adultes jeu gratuit permettant de gagner des livres offerts par les auteurs.

Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 75 65 70 62 contact@association-plume.fr

English :

Meeting between the public and authors and illustrators from the PLUME association.

Exhibition of works, book discovery, discussions.

For children: a treasure hunt to win various prizes; for adults: a free game to win books donated by the authors.

Free admission. PRM access.

German :

Treffen zwischen dem Publikum und den Autoren und Illustratoren des Vereins PLUME.

Ausstellung von Werken, Entdeckung von Büchern, Diskussionen.

Für Kinder: Schnitzeljagd, bei der man verschiedene Preise gewinnen kann, für Erwachsene: kostenloses Spiel, bei dem man Bücher gewinnen kann, die von den Autoren gestiftet wurden.

Der Eintritt ist frei. Zugang für Behinderte.

Italiano :

Un’occasione per il pubblico di incontrare autori e illustratori dell’associazione PLUME.

Esposizione di opere, scoperta di libri, discussioni.

Per i bambini: una caccia al tesoro per vincere vari premi; per gli adulti: un gioco libero per vincere i libri donati dagli autori.

Ingresso libero. Accesso PRM.

Espanol :

Encuentro del público con autores e ilustradores de la asociación PLUME.

Exposición de obras, descubrimiento de libros, debates.

Para los niños: una búsqueda del tesoro para ganar diversos premios, y para los adultos: un juego gratuito para ganar libros donados por los autores.

Entrada gratuita. Acceso PMR.

