Salon du livre Plume de printemps

2 rue du Moulin Consenvoye Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Salon du Livre “Plume de Printemps” revient à Consenvoye pour célébrer sa 10¿ édition, un rendez-vous désormais incontournable pour tous les amoureux des mots, de la création littéraire et de la rencontre avec les auteurs du territoire.

Cette édition met en lumière une richesse d’auteurs locaux romanciers, poètes, auteurs jeunesse, illustrateurs… Un large panel de créateurs réunis pour échanger avec les visiteurs, présenter leurs œuvres et partager leur passion.

L’événement propose également un stand “Plume”, mis en place grâce au soutien de l’association organisatrice.

Un moment idéal pour flâner, échanger, feuilleter… et repartir avec de belles lectures pour nourrir le printemps.Tout public

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2 rue du Moulin Consenvoye 55110 Meuse Grand Est contact@association-plume.fr

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English :

The Plume de Printemps? book fair returns to Consenvoye to celebrate its 10th edition, a not-to-be-missed event for all lovers of words, literary creation and encounters with local authors.

This year’s event features a wealth of local authors: novelists, poets, children’s authors, illustrators? A wide range of creators come together to exchange ideas with visitors, present their works and share their passion.

The event also features a ?Plume? stand, set up thanks to the support of the organizing association.

An ideal moment to stroll, exchange ideas, leaf through books? and leave with some great reading material to nourish spring.

L’événement Salon du livre Plume de printemps Consenvoye a été mis à jour le 2026-03-22 par OT DU PAYS D’ARGONNE